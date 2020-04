Covid-19 à Mbacké: Les 2 cas communautaires identifiés

La ville de Mbacké a enregistré, hier dimanche, ses deux premiers cas de Coronavirus. Il s'agit, selon le journal "Source A", qui donne la nouvelle, d'un marchand ambulant et d'un bijoutier officiant tous les deux au marché "Ocass" de Touba.



Le bijoutier, nommé M. T. et d'un âgé très avancé, faisait la navette entre Touba et Mbacké, à bord des véhicules de transport appelés "Mbacké-Touba". Souffrant de la maladie, cela ne l'empêchait pas d'aller à son lieu de travail, à bord de ces véhicules de transport interurbain.



Des individus, dont des membres de la famille d'un ancien ministre, sont mis en quarantaine dans la maison du bijoutier. Les deux patients du coronavirus sont actuellement hospitalisés au centre de traitement de Darou Marnane.

