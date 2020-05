Covid-19 à Tambacounda: 45 patients du centre d’hémodialyse mis en quarantaine

Au total, quarante-cinq (45) patients d’hémodialyse du centre de Tambacounda sont mis en quarantaine dans un hôtel de la place.



L’information est livrée par le médecin-chef de la région médicale, Dr. Bayal Cissé. Il explique que « le 26 avril dernier, la commune de Tambacounda enregistrait son premier cas testé positif au Coronavirus » qui est comptabilisé dans le registre des cas issus de la transmission communautaire. Mais, ajoute l’expert dans "Echoriental", la personne testée positive est « un agent de santé qui travaillait au niveau du centre d’hémodialyse où il y avait 45 malades ».



Dr. Cissé de préciser que cette décision a été prise de commun accord avec le Comité régionale de gestion des épidémies et la direction de l’hôpital régional.



« Une ambulance a été pré-positionnée pour faciliter les différents besoins d’opérations », a-t-il notamment indiqué.



A Tamba, au moins 120 cas contacts du testé positif ont été prélevés et déclarés négatifs, mais «le suivi continue pour 14 jours», rassure le médecin chef de région.

