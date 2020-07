Covid-19 à la MAC de Ziguinchor: Ampoï Bodian et Cie testés positifs Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Juillet 2020 à 19:12 | | 0 commentaire(s)|

Comme nous l'avons annoncé,le coronavirus est dans la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor.Elle a enregistré pour la journée de ce dimanche, 10 cas pour 9 détenus et un garde pénitentiaire. Ce qui porte le nombre de malades de la Covid-19 dans la citadelle du silence de la capitale sud du pays, à 12 car deux gardes avaient déjà chopé cette redoutable maladie qui risque de créer le désastre dans cette prison surpeuplée. Parmi les détenus malades de Covid-19 à la MAC de Ziguinchor, figure Ampoï Bodian arrêté dans l'affaire de la tuerie de Boffa Bayotte.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Covid19-a-la-MAC-de-Zigui...

