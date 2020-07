©atlanticactu.com — Ce samedi 25 juillet 2020, le Sénégal a enregistré cinq nouveaux décès liés à la Covid-19 et 130 nouvelles contaminations portant à 9.552 le nombre de personnes atteintes du coronavirus dans le pays. Sur 1315 échantillons prélevés ces dernières 24 heures, 130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,89%, a […]

L’article Covid-19 au Sénégal : 5 nouveaux décès (25.07.2020) est apparu en premier sur ATLANTIC ACTU.

Sur 1315 échantillons prélevés ces dernières 24 heures, 130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,89%, a fait savoir le porte-parole du ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Dr. Mamadou Ndiaye. Il s’agit, selon lui, de 105 cas contacts suivis et 25 cas issus de la transmission communautaire, a précisé Dr. Ndiaye, annonçant également que 73 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

A ce jour, 9552 cas ont été recensés au Sénégal depuis le début de la pandémie le 2 mars 2020, pour 6364 patients déclarés guéris et 187 morts déplorés, avec 5 nouveaux décès enregistrés ce samedi. Il reste encore 3.000 patients dans les centres de traitement, parmi lesquels 53 cas graves en réanimation.

La Rédaction

L’article Covid-19 au Sénégal : 5 nouveaux décès (25.07.2020) est apparu en premier sur ATLANTIC ACTU.

Source : http://atlanticactu.com/covid-19-au-senegal-5-nouv...