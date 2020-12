Covid-19 au lycée de Vélingara : Un élève «testé positif» paralyse les cours Les élèves du lycée Samsidine Aïdara de Vélingara ont observé un arrêt des cours ce lundi 21 décembre à partir de 10 heures, a appris le correspondant de Tribune dans la région de Kolda. Selon notre source, les potaches ont voulu protester ainsi contre «un cas communautaire de coronavirus» qui serait enregistré dans l’établissement samedi dernier.

Et comme si cela ne suffisait pas, les grévistes ont, par la suite, fait mouvement vers la préfecture pour informer l’autorité administrative de cette situation, poursuit leur informateur. Selon lui, la décision d’observer ce mouvement d’humeur a été prise à la récréation à 10h, quand des élèves témoins d’une opération de désinfection du lycée, le samedi soir, menée par des soldats de l’hygiène en compagnie d’agents de santé, ont rapporté à leurs camarades sur cette intervention d’envergure effectuée au niveau de tous les locaux, y compris le bloc administratif de l’établissement.



Une information qui, dans l’entendement des élèves, vient confirmer une rumeur persistante d’un élève dudit lycée «testé positif» qui circulait déjà dans la ville depuis le weekend.



Du côté des populations, on s’interroge sur la pertinence et l’efficacité de cette grève dans le combat contre la maladie. Surtout quand on sait que presque dans l’ensemble des écoles de la commune, les barrières sont tombées.



«Les élèves ne portent pas de masque, la distanciation sociale est impossible. S’y ajoute un relâchement dans l’application de la mesure relative au lavage systématique des mains à l’eau et au savon», nous a signifié, pour le déplorer, une autorité scolaire de Vélingara jointe par téléphone par Tribune



