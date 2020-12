Covid -19: avec 127 cas ce vendredi, désormais 05 députés atteints Avec une disparition due à la Covid-19 du côté de l'Assemblée nationale, désormais cinq (5) députés sont atteints de la pandémie.

Les Echos affirme que que trois (3) députés sont hospitalisés et sont entre Fann et Dalal Diam. Aucun malade n'est du reste à l'hôpital Fann.



La députée Marie Sow Ndiaye est atteinte, mais montre des signes asymptomatiques.



Le journal révèle qu'un autre membre de l'hémicycle est secoué, mais montre des signes encourageants de rétablissement.



