Covid 19, cas communautaires, nombre de patients à Touba: Les révélations du médecin chef de la région de Diourbel (Entretien Exclusif)

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mai 2020

Les cas communautaires ne cessent d’augmenter à Touba. Et pour le médecin chef de la région de Diourbel, les comportements des habitants de la ville sainte prédisaient déjà ce qui s’y passe actuellement. Dr Amadou Dieng qui s’entretenait avec Leral Tv, a soutenu qu’ils sont entrain de sensibiliser les populations de la dite ville sur les gestes barrières pour lutter contre le covid 19. Toutefois, il a informé que Touba compte au total 40 patients guéris et 791 contacts suivis. M.Dieng a par ailleurs répondu à tous ceux qui doutent de l’existence du virus, apporté des éclaircissements sur la dame décédée du coronavirus à Touba, et sur le fait qu’il n’existe que de cas simples là-bas. Non sans revenir sur les symptômes et la durée d’incubation du virus.