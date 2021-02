Covid-19 dans les districts de Dakar : La vague quitte l’Ouest pour le Centre Epicentre de la pandémie depuis plusieurs mois, le district de Dakar Ouest est toujours très fortement touché, mais il y a un reflux de cas. Alors que Dakar Centre est devenu depuis quel­ques jours le plus grand foyer de contamination dans la capitale.

Une légère baisse de cas positifs ne peut masquer la tragédie qui se noue un peu partout à travers le pays. Mais le Sénégal continue d’enregistrer des pertes en vies humaines liées au coronavirus. Ce dimanche, 7 patients ont encore perdu la vie, portant le nombre de personnes décédées à 682 morts. Tragique !



Hier, 271 personnes ont été déclarées positives au Covid-19 sur un échantillon de 2 298 tests réalisés. Soit un taux de positivité 11,79%. Il s’agit de 80 contacts et 191 issus de la transmission communautaire. Les régions de Dakar, Thiès, Diourbel et Kaolack restent toujours les zones les plus touchées par la pandémie.



Aujourd’hui, la cartographie des «infections» est en train de changer dans la capitale. Jusqu’ici considéré comme le district le plus touché, Dakar Ouest (4 266 cas) vient d’être supplanté par Dakar Centre (4 346). En outre, les districts de Dakar Sud (3 353), Dakar Nord (2 154), suivis de Thiès (1 206), Touba (1 136), Guédiawaye (1 046), Kaolack (982)… sont les zones les plus affectées par la maladie. Seuls les districts de Dianke Makha et Goudomp résistent encore à la propagation du Covid-19.



Malgré la gravité de la situation, on peut afficher un petit sourire d’espoir. Selon le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et l’action sociale, 267 patients ont été déclarés guéris. Alors que 58 sont pris en charge dans les services de réanimation.



Depuis l’apparition de la maladie, le Sénégal a enregistré 28 mille 760 cas positifs dont 23 mille 509 guéris, 682 décès et 4 518 patients sous traitement.

