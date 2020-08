Covid-19 et Tabaski : L?appel de l?Imam de la mosquée Massalikul Jinaan Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|

La communauté musulmane du Sénégal a célébré ce vendredi à l’unisson la fête de l’Eid El Kebir. A Massalikul Jinaan, l’Imam Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké a axé sa prêche sur l’entraide, la solidarité et le respect des préceptes de l’Islam dans le cadre de la lutte de la lutte contre la covid-19. Selon, Serigne Moustapha Mbacké, Dieu a dit dans le Coran qu’à chaque fois que les hommes s’éloignent du droit chemin, une malédiction va s’abattre sur eux. Et pour mettre fin à ce malheur, il faut revenir à la religion, respecter les préceptes de l’Islam et réapprendre la vie en société. C’est la seule barrière préventive. Toujours selon le religieux, nous devons également vivre en harmonie avec les principes de solidarité et d’entraide comme le veut notre Projeté Ibrahim.



