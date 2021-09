Covid-19 et vaccination : la montée du variant Delta change-t-elle la donne pour les enfants ? Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Septembre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



En juillet la Therapeutic Goods Administration (équivalent australien de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé français, ndlr) a approuvé provisoirement la vaccination des enfants de 12 à 15 ans par le vaccin anti-Covid-19 de Pfizer.



L’Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI...





Source : Un article Nicholas Wood - Professeur associé, Discipline de la santé de l'enfant et de l'adolescent, Université de Sydney. Un article repris du site THE CONVERSATIONSource : https://www.podcastjournal.net/Covid-19-et-vaccina...

Accueil Envoyer à un ami Partager