Covid-19 : face à l'urgence, le Sénégal va commander les cinq principaux vaccins du marché Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

D’où qu’elles proviennent, l’essentiel est d’avoir des doses de vaccin. Le Sénégal a mis une option sur cinq vaccins anti-Covid-19 disponibles dans le monde.



La révélation a été faite par le professeur Tandakha Ndiaye Dieye, immunologue, membre du groupe d’experts du Comité consultatif pour la vaccination au Sénégal qui annonce que « la course au vaccin » est déjà lancée.





Il s'agit des vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech, Astra Zeneca, Spoutnik V et Sinopharm homologués par les scientifiques. La grande équation reste la disponibilité de doses. Le Sénégal, pressé par la situation, va dans un premier temps, entre fin février et début mars, recevoir 1,2 million de doses du vaccin AstraZeneca grâce à l’initiative Covax de l’Organisation mondiale de la santé et 200 000 autres du laboratoire chinois Sinopharm déjà dans le circuit.



Sont ciblés comme premiers bénéficiaires 3,5 millions de personnes, soit 20% de sa population. Une campagne de sensibilisation va accompagner les opérations.







Source : Le Comité consultatif pour la vaccination au Sénégal a donné son feu vert pour différents vaccins homologués. Dans l’immédiat, des doses de vaccin AstraZeneca et Sinopharm seront réceptionnées fin février avec un ciblage prioritaire pour les bénéficiaires.Source : https://www.exclusif.net/Covid-19-face-a-l-urgence...

