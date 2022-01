Covid-19 : l’Angleterre abandonne presque toutes ses restrictions sanitaires Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Janvier 2022 à 12:26 | | 0 commentaire(s)| L’Angleterre abandonne la quasi-totalité des restrictions sanitaires liées au Covid-19, et ce, bien que le variant Omicron circule toujours dans le pays.

Ce jeudi 27 janvier, suite à une décision gouvernementale, les mesures sanitaires visant à lutter contre le coronavirus vont être levées. La raison ? Habituer la population à vivre avec le virus comme elle a pu le faire auparavant avec la grippe.



«Alors que le Covid devient endémique, nous devons remplacer les obligations légales par des conseils et recommandations», a souligné Boris Johnson la semaine dernière.





A noter que cette décision arrive alors que la cote de Boris Johnson est au plus bas, suite au scandale du Party Gate.



Une levée des restrictions qui ne convainc pas à 100%



Il y a une semaine, le gouvernement anglais avait déjà mis un terme à la recommandation de travailler chez soi pour ceux qui le pouvaient. Désormais, le pays abandonne les autres restrictions, jugées, jusque-là, comme les plus faibles d’Europe.



Au revoir port du masque obligatoire en intérieur et adieu passeport vaccinal pour accéder aux événements accueillants un public nombreux.



Si certains se réjouissent de cette décision, d’autres comme Sadiq Khan, souhaitent rester prudents. En effet, le maire de Londres est fermement opposé à la levée du port du masque dans les transports en commun. Il a d’ailleurs annoncé qu’il maintiendrait cette mesure dans la capitale britannique.

Un contexte propice à la levée des restrictions ?



En juillet dernier, l’Angleterre avait déjà totalement levé ces restrictions. Cependant, avec l’émergence du variant Omicron à l’automne, le gouvernement n’avait d’autres choix que de remettre en place des mesures de lutte contre le virus, et ce, malgré une vive opposition de la majorité.



Le pays connaît toujours de fortes contaminations, avec près de 100.000 nouveaux cas enregistrés chaque jour. Néanmoins, la situation semble s’améliorer puisque, selon les données de l’Université John Hopkins, le nombre de contaminations quotidiennes semble diminuer :

