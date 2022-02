Covid-19 : l’OMS mise sur un nouvel élan pour intensifier la vaccination en Afrique

Un an après les premières livraisons de vaccins contre la Covid-19 en Afrique par le Mécanisme COVAX, près de 400 millions de doses ont été administrées sur le continent, a annoncé jeudi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), relevant toutefois que « les taux de vaccination sur le continent sont les plus faibles au monde ».



Selon la Branche africaine de l’OMS, il s’agit du « déploiement de vaccins le plus important dans la Région en une seule année ». « S’il s’agit là d’un grand pas en avant, nous avons néanmoins besoin d’un véritable bond en avant », a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, relevant que « les campagnes de vaccination de masse constituent une tactique permettant aux pays d’accélérer le déploiement des vaccins ».



… Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, le fossé mondial en matière d’équité vaccinale est peut-être en train de se résorber, mais beaucoup reste à faire. « Dans les mois à venir, le COVAX se réjouit à l’idée d’apporter un accompagnement supplémentaire aux pays », a déclaré Aurélia Nguyen, Directrice générale du Bureau du Mécanisme COVAX. (ONU Info)





Source : https://www.impact.sn/Covid-19-l-OMS-mise-sur-un-n...