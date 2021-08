Covid-19 : le Maroc annonce un couvre-feu national Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 22:26 | | 0 commentaire(s)|

Un couvre-feu national fixé de 21 h à 5 h du matin va entrer en vigueur au Maroc, à partir de mardi 3 août. L’annonce a été faite ce lundi par le gouvernement. Les déplacements entre plusieurs villes, dont Marrakech, seront également limités. Les commerces, cafés et restaurants devront fermer à 21h, précise la même […] Un couvre-feu national fixé de 21 h à 5 h du matin va entrer en vigueur au Maroc, à partir de mardi 3 août. L’annonce a été faite ce lundi par le gouvernement. Les déplacements entre plusieurs villes, dont Marrakech, seront également limités. Les commerces, cafés et restaurants devront fermer à 21h, précise la même source. Les rassemblements et activités dans les espaces fermés ou ouverts sont limités à une capacité de 25 personnes, avec l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités locales, en cas de dépassement, souligne la même source.



Source : Source : http://lesoleil.sn/covid-19-le-maroc-annonce-un-co...

Accueil Envoyer à un ami Partager