Covid-19: le Maroc compte 951 nouveaux cas et plus de 9 millions de personnes complètement vaccinées Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juillet 2021 à 20:22 | | 0 commentaire(s)|





Source : Au total 951 nouveaux cas d'infection au coronavirus (Covid-19) et 498 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué, samedi, le ministère de la Santé.Source : https://fr.sputniknews.com/maghreb/202107031045828...

