Covid-19 : le marché de Gueule Tapée fermé Le marché de Gueule Tapée a été fermé par Le maire de la commune d’arrondissement de Fass, Gueule Tapée Colobane Ousmane Ndoye, dans le cadre de l’intensification de la lutte contre la Covid-19. « Compte tenu des travaux de construction en cours du marché de Gueule Tapée dont la phase de démolition inachevée a occasionné des tas de gravats, et d’ordures, nous confirmons la fermeture du marché jusqu’à nouvel ordre pour ainsi éviter toute propagation de la pandémie de la Covid-19 dans l’espace et ses environs », écrit-il, en effet, dans un communiqué.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Avril 2020 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|



