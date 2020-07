Covid-19: les Etats-Unis franchissent le cap des 3 millions de cas, plus de 131 000 morts enregistrés

Alors que son pays a franchi aujourd’hui le cap des 3 millions de cas positifs, imperturbable, Donald Trump annonce l’officialisation du retrait de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



La pandémie du Covid-19 a fait 131 594 morts aux Etats-Unis selon l’université Johns-Hopkins.



Selon le professeur Anthony Fauci, plus haut expert en maladies infectieuses du gouvernement américain, la gestion de la pandémie par les Etats-Unis “n’a vraiment pas été bonne” et le pays est toujours “embourbé jusqu’aux genoux” dans la première vague de l’épidémie.



Mais il en faut plus pour désarçonner Donald Trump, qui cherche à focaliser l’attention sur un retrait de l’OMS condamné par le monde entier.



“Nous avons fait du bon travail. Je pense que d’ici deux, trois, quatre semaines, nous serons dans une excellente position”, a-t-il estimé.

Les statistiques disent plutôt le contraire, les USA ayant enregistré 1 million de cas en l’espace d’un mois.



FinancialAfrik