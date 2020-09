Covid-19 : les pays africains s'engagent dans l'initiative du vaccin COVAX

Alors que la course à la découverte de vaccins sûrs et efficaces contre la Covid-19 se poursuit, les pays africains se sont engagés dans l'initiative COVAX, qui vise à obtenir au moins 220 millions de doses de vaccin pour le continent, une fois qu'il aura été homologué et approuvé, s'est félicitée jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



« COVAX est une initiative mondiale novatrice qui inclura les pays africains et garantira qu'ils ne seront pas laissés en queue de peloton pour les vaccins contre la Covid-19 », a expliqué la Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dre Matshidiso Moeti. Selon le Bureau régional de l'OMS en Afrique, les 54 pays du continent ont tous exprimé leur intérêt pour l'initiative mondiale, qui est codirigée par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'Alliance pour les vaccins (Gavi) et l'OMS. (ONU Info)





Source : https://www.impact.sn/Covid-19-les-pays-africains-...