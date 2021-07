Covid-19 : seize médecins ougandais morts de la pandémie entre juin et juillet (média) Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juillet 2021 à 01:29 | | 0 commentaire(s)|

L'Ouganda a perdu 16 médecins en quatre semaines à cause de la COVID-19, entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, rapporte l'agence Chine nouvelle, citant une association professionnelle locale des travailleurs de santé. Ces médecins sont décédés de la COVID-19 dans différents endroits du pays, a déclaré Mukuzi Muhereza, secrétaire général de l'Association médicale de l'Ouganda. Les victimes comprennent un neurochirurgien, un jeune chirurgien otto-rhino-laryngologue et un pédiatre, précise Chine nouvelle. Le média ajoute que l'association a décidé d'appeler tous les médecins ougandais à fournir une contribution d'au moins 300 dollars pour aider leurs collègues testés positifs à la COVID-19 qui ont besoin de plus d'argent pour être traités. Il signale par ailleurs que le SG de l'Association médicale de l'Ouganda a appelé le gouvernement à créer un fonds de santé spécifique pour venir en aide aux médecins et autres travailleurs de santé dans le contexte de la pandémie. L'Ouganda a enregistré au total 90.656 infections de COVID-19 un décompte officiel, dont 2.392 personnes décédées du virus depuis mars de l'année dernière.



Source : http://lesoleil.sn/covid-19-seize-medecins-ouganda...

