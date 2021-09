Covid-19: zéro décés, baisse des cas positifs, ce dimanche Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 14:46 | | 0 commentaire(s)|

Zéro décès ! Selon le bilan épidémiologique livré dimanche par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, aucun décès lié à la pandémie de Covid-19 n’est déploré au Sénégal durant les dernières 24 heures. Les nouvelles contaminations ont également connu une baisse considérable. En effet, sur 2187 tests réalisés samedi, 23 sont […] Zéro décès ! Selon le bilan épidémiologique livré dimanche par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, aucun décès lié à la pandémie de Covid-19 n’est déploré au Sénégal durant les dernières 24 heures. Les nouvelles contaminations ont également connu une baisse considérable. En effet, sur 2187 tests réalisés samedi, 23 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,05 %. Il s’agit de 4 cas contacts suivis et 19 cas issus de la transmission communautaire. Le ministère informe que 336 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris au moment où 8 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 73 645 cas déclarés positifs dont 69 491 guéris, 1845 décès et 2308 sous traitement. Depuis le début de la campagne de vaccination, le ministère informe que 1219 834 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.



Source : Source : http://lesoleil.sn/covid-19-zero-deces-baisse-des-...

