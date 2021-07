Covid : avec une crise hors de contrôle, l'Indonésie devient l'épicentre de l'épidémie mondiale Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 13:26 | | 0 commentaire(s)| Débordé par le variant Delta, le quatrième pays le plus peuplé de la Terre recense plus de 50.000 nouveaux cas positifs par jour et un taux de mortalité supérieur à celui mesuré au pic de la récente crise indienne. Le gouvernement tente de mettre en place des restrictions partielles, mais n'a pas les moyens de geler la vie économique.







Après avoir cru, l'an dernier, comme les autres pays d'Asie du Sud-Est, qu'elle allait pouvoir échapper à la crise sanitaire mondiale, l'Indonésie se retrouve confrontée, depuis début juin, à une incontrôlable flambée de l'épidémie de Covid-19. Mercredi, le pays a officiellement enregistré 54.000 nouveaux cas positifs, dépassant ainsi les bilans enregistrés dans les autres grands pays frappés par le virus. Sur le territoire indien, cinq fois plus peuplé, les autorités ont recensé, le même jour, 39.000 nouvelles infections, quand le Brésil en identifiait 45.000.



Pour les épidémiologistes, les données officielles du gouvernement indonésien dissimulent une crise bien plus grave. Le pays de 270 millions d'habitants teste relativement peu (200.000 tests par jour), et essentiellement dans sa capitale Jakarta, à Bali et quelques grandes villes de l'île de Java. « Nous faisons probablement face à une gigantesque sous-évaluation », prévient l'épidémiologiste Dicky Budiman dans une note pour The Conversation.

