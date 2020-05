Covid19 : Les impacts économiques plus néfastes chez les femmes (Dr Oumy Khairy Coulibaly) Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mai 2020 à 19:16 | | 0 commentaire(s)| Les conséquences économiques liées au coronavirus seront plus néfastes chez les femmes car elles sont sur représentées dans le secteur informel. Tel est l’avis du Dr Oumy Khairy Coulibaly socio-anthropologue. Invité dans l’émission Femme Actuel'Elle, l’enseignante chercheuse à l'ESEA demande les autorités à voir comment faire pour prendre en compte les femmes dans le fonds force Covid 19. Elle a en outre évoqué les questions de foncier chez les femmes, l’utilisation abusive des réseaux sociaux chez la gente féminine, sa vie d’enseignante qui n’est pas facile, l’enseignement à distance dans cette période de pandémie etc.



