Covid19 : les 5 pays africains où l?OMS a constaté une baisse des cas positifs
Mercredi 26 Août 2020

La tendance est baissière en Afrique. D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les cas positifs au coronavirus et de décès liés à cette maladie ont diminué de 8% et 11% respectivement, au cours de la semaine dernière. Elle affirme que cette situation est principalement due à une diminution des nouvelles contaminations signalées au Sénégal, en Algérie, au Kenya, au Ghana et en Afrique du Sud. « Malgré la diminution globale du nombre de cas dans la région Afrique de l’OMS, l'Ouganda a enregistré une augmentation de plus de 300% causée par une transmission communautaire intensive, qui a été signalée dans la capitale Kampala, en particulier dans les zones de Makindye, Nakawa et Kawempe », a indiqué l’OMS. L’organisation onusienne de rappeler qu’à l’image de Kampala, « l'Éthiopie a continué à faire état d'une augmentation du nombre de cas et de décès ». « De même, la Namibie et le Nigéria ont fait état d'une augmentation de 55% et de 19% du nombre de cas respectivement. Mieux, après 22 jours sans cas, Maurice a signalé deux nouveaux cas chez des rapatriés », a notifié l’OMS.



Source : http://www.senemedia.com/annonce-29560-covid19-les...

