Crash de Sénégal Air: le Dg de l'Anacim et 5 autres cadres inculpés

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Mars 2018 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Les premières sanctions viennent de tomber. Six cadres de l’Aviation civile ont été inculpés, vendredi, au terme de l’enquête sur le crash de Sénégal Air. Il s’agit, selon L’As, du Directeur général de Sénégal Air, du Directeur général de l’Anacim, du directeur des Transports aériens, Mahamed Mansour Sy, du contrôleur Jacob Lèye, de l’inspecteur de navigation, El Hadji Mactar Daff et de l’expert en sécurité, Mamadou Sy.



Ils ontété convoqués et entendus, hier, par le Doyen des juges, Samba Sall. Qui les a poursuivis pour "homicides involontaires, violations de règles relatives à la conduite et à la sécurité d’un aéronef ". Mais, ils ont tous bénéficié d’une liberté provisoire.



Le crash de l’aéronef avait causé 7 morts en 2015.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook