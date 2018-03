Crash de l’hélicoptère de l’armée: Le message fort de Pape Diop (Bokk GIS-GIS)

C'est avec une vive émotion que j'ai appris la tragique nouvelle de l'accident de l’hélicoptère militaire ayant causé la perte de précieuses vies humaines.



En ce moment de grande tristesse et de deuil, j’exprime, au nom de Bokk GIS-GIS ainsi qu’à mon nom personnel, ma profonde compassion et ma solidarité aux familles des personnes décédées, à l’état-major des armées et à la nation sénégalais dont des fils se trouvaient à bord de cet hélicoptère.



Ce crash, constitue une lourde tragédie qui afflige le peuple sénégalais dans son ensemble. Je salue la réaction prompte et efficace des forces de défense et de sécurité dans le secours et l’assistance apportés aux victimes.

En cette douloureuse circonstance, je tiens à présenter mes sincères condoléances et à vous exprimer mes sentiments attristés de compassion et de solidarité.



Papa DIOP, Président de la

Convergence Libérale Démocratique Bokk GIS-GIS