Crash en Ethiopie : Les Boeing 737 Max ne desservent plus le Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2019

Suite au crash de l’avion d’Ethiopian Airlines, le Sénégal a pris toutes les mesures pour sécuriser son espace aérien. L’ensemble des compagnies utilisant les Boeing 737 Max ne desservent plus le pays.



Le Directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Maguèye Maram Ndao, contacté depuis Bissau par iRadio précise qu’une réunion des ministres des Transports aériens de l’ASECNA se tiendra vendredi prochain pour aborder cette question.



Leral



