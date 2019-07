Création d’un syndicat des collectivités locales : L’AMS exhorte à une concertation L’association des Maires du Sénégal ne s’oppose pas à la création d’un syndicat des travailleurs des collectivités territoriales. Mais, reconnaissant à ces derniers le droit de s’organiser, l’AMS exhorte à ce que, tout se fasse dans le cadre d’une concertation.

L’association des Maires du Sénégal ne voit pas de mal à création d’un syndicat des travailleurs des collectivités locales. Cette entité trouve que la préoccupation des syndicalistes, travailleurs de la fonction publique locale a été bien prise en compte dans leur combat.



Toutefois, il précise que les retards de salaires et les autres manquements sont liés à la mise en place de l’acte III de la décentralisation. « Personne n’aimerait faire travailler quelqu’un et, à la fin du mois ne pas le rémunérer. Il se trouve que les collectivités sont confrontées à des difficultés financières. Et, les fonds de dotation et des fonds de concours viennent d’être versés. Beaucoup de collectivités constatent la mort dans l’âme ces retards de salaires », a relevé Mbaye Dione de l’association des Maire du Sénégal.



Ainsi, il précise que le Président de la République, à travers une décision est en train de mettre en place l’effectivité de la fonction publique locale. « Des travaux sont en train d’être menés pour que ces difficultés soient complétement surmontées. Même si, les questions de salaires sont primordiales, il y a la prise en charge du fonctionnement des collectivités et des investissements pour mieux améliorer le cadre des citoyens », s’est défendu Mbaye Dione sur la RFM.



Mbaye Dione reste d’avis que l’association des Maires mène le même combat que les syndicalistes. Il reconnaît à ces derniers le droit de s’organiser. Mais, prévient-il, tout doit se faire dans le cadre d’une concertation.



