Crei : Tahibou Ndiaye sera bientôt édifié sur son sort

L'ancien directeur du Cadastre, Tahibou Ndiaye, condamné à 5 ans ferme et 2,6 milliards de francs CFA d'amende par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, sera bientôt édifié sur son sort.



La Cour suprême a dépoussiéré son dossier quatre ans après son pourvoi en cassation aux fins d'annulation des ordonnances, rendues par la CI de la Crei.



« Le dossier a été dépoussiéré et remis dans le circuit. La Cour suprême va bientôt se pencher sur l'affaire », a révélé Les Échos.



Condamné au mois de novembre 2015, Tahibou Ndiaye et bénéficiant, après six mois de détention préventive d'une liberté provisoire, assortie d'un contrôle judiciaire avait comparu libre.



