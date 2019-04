Cri de cœur de la mère de Khalifa Sall: « Que Macky Sall libère mon fils par la grâce de Dieu... » C’est une mère abattue, abasourdie, désespérée, fatiguée, qui s’est confiée à nous. Elle, c’est Adji Awa Niang, maman biologique de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. La dame a crié son ras-le-bol. Elle supplie Macky Sall de libérer son fils.



« Je veux voir mon fils. Ça fait deux ans et deux mois que je ne l’ai plus revu. Récemment, il a perdu son oncle et son frère. Là, je suis seule, désespérée, malade et abandonnée à moi-même », a lancé Ya Awa depuis les Parcelles Assainies, où elle vit depuis presque une trentaine d’années.



« Ils étaient ensemble, mais maintenant ils ne le sont plus, compte tenu de ce qui s’est passé. N’empêche, Macky doit être clément. Je ne lui en veux pas, parce qu’il est aussi mon fils. Je veux juste qu’il m’aide par la grâce de Dieu », supplie-t-elle, les larmes aux yeux. Eloignée de son fils en qui elle nourrissait tant d’espoir, Ya Awa voit sa santé se dégrader de jour en jour à cause de l’incarcération de ce dernier. « Je ne mange plus. Je ne vis plus correctement. Je marche avec des béquilles. Je suis malade. Dites à Macky que je ne lui en veux pas. Mon seul souci, c’est de voir mon fils libre. Je ne peux plus parler, car je suis en larmes. Que Macky m’aide. Je suis vraiment fatiguée, désespérée », conclut-elle.



Emprisonné depuis le 7 mars 2017, Khalifa Ababacar Sall croupit toujours à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Sa libération a été agitée récemment lors de la fête de l’indépendance, le 4 avril dernier, mais rien n’a été concrètement fait à ce sujet. Vivement que le cri du cœur de sa mère soit entendu par le Président Macky Sall.















Par Papa Waly NDAO



