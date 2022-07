Crime Passionnel à Thiaroye Un chauffeur tue son ami pour une affaire de fille Le quartier Boubou de thiaroye s’est réveillé hier dans la stupeur. et c’est un certain Moustapha Djamil D. qui a poignardé à mort son ami Babacar Diop. Le présumé meurtrier est actuellement en détention à la Police de thiaroye qui a ouvert une enquête. L’As

Une altercation entre 02 amis a viré au drame au quartier Boubou de Thiaroye, vers Tally Diallo. Et c’est un chauffeur du nom de Moustapha Djamil D., âgé de 25 ans, qui a tué son ami Babacar Diop âgé de 20 ans, soudeur métallique de profession.



Selon nos sources, les faits se sont produits dans la nuit du 13 au 14 juillet vers 23 heures 45. Les 02 amis qui se disputaient autour d’une banale histoire de fille se sont par la suite bagarrés dans un premier temps avant d’être séparés. Par la suite, Babacar Diop qui ne se doutait de rien a pris le chemin de son domicile situé au quartier Thiaroye Fass 01. Moment choisi alors par Djamil pour revenir à la charge avec un couteau qu’il lui a planté plusieurs fois au niveau des côtes.



Sur ce, Babacar s’affale et perd beaucoup de sang. Les habitants du quartier s’organisent pour évacuer le blessé à l’hôpital de Pikine. Mais malheureusement, Babacar va succomber des suites de sa blessure quelques minutes après.



Nos sources nous signalent que Djamil a essayé de courtiser une fille qui venait de les dépasser, en tentant de lui barrer la route. Un acte jugé inconvenant par son ami Babacar qui lui a fait des remontrances. Une remarque mal digérée par Djamil qui s’est fâché et a engagé une bagarre contre son ami Babacar qui, blessé, va mourir par la suite. Bien avant la mort de Babacar, les limiers du Commissariat d’arrondissement de Thiaroye dont ceux de la Brigade de recherches, informés de la rixe, s’étaient déplacés sur les lieux pour interpeller le chauffeur présumé auteur du coup mortel, avant de le conduire au poste de police pour être placé en garde à vue.



Par la suite, les limiers de Thiaroye, informés du drame, ont adressé une réquisition pour l’évacuation du corps sans vie de la victime Babacar Diop pour les besoins d’une autopsie, à l’hôpital Aristide le Dantec qui l’a transféré par la suite à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (Ex Hoggy).



L’autopsie a révélé un décès dû à un choc hémorragique secondaire, à 02 plaies pénétrantes, profondes, latéro-thoraciques gauches associées à des perforations pleuropulmonaires, péricardiques et cardiaques avec hémorragie massive, des suites de blessures par arme blanche.



D’ailleurs, on nous signale que le défunt Babacar Diop a été inhumé hier. Tandis que le présumé meurtrier Moustapha Djamil D a été placé en garde à vue pour meurtre, et risque, en cas de déferrement, dix ans au minimum de prison.



