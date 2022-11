Crime à Fissel : Le professeur égorge sa femme et se demande pourquoi il est en prison

Saliou Ngom est un jeune professeur des Sciences de la vie et de la terre. Selon les témoins, c’est un homme «sérieux, affable, bien apprécié» par son entourage et ses pairs. A la barre, il affirme n’avoir rien compris du crime qu’il a commis.



« Tout ce que j’en sais, ce sont ceux qui sont venus me voir qui me l’ont raconté. Je leur demandais même ce qui me vaut d’être envoyé en prison », a déclaré M. Ngom. « Saliou est un homme bien. Son acte a surpris tout le monde. Il y a un mois, il s’est jeté dans un puits. C’est moi qui l’ai repêché », a témoigné Abdoulaye Ngom, oncle de l’accusé.



Les parents de la victime ont, quant à eux, déclaré ne pas demander de dommages et intérêts, en soulignant que l’accusé n’avait aucun problème avec sa femme.



Pour l’avocat général, la matérialité des faits est établie ainsi que la volonté de donner la mort du fait de la partie visée. Il a requis la réclusion criminelle à perpétuité. La Cour a préféré demander une expertise à la charge de l’accusé pour mieux l’aider, soulignant que celui-ci n’a aucun antécédent de violence.











Bes Bi