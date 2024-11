Crimes de guerre : Nétanyahou et Gallant visés par des mandats d’arrêt de la CPI Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2024 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Israël/ Saliou Ndong La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé jeudi l’émission de mandats d’arrêt à l’encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de l’ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, ce dernier ayant été limogé il y a deux semaines. Ces mandats concernent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre présumés, commis entre le 8 octobre 2023 et le 20 mai 2024, date à laquelle l’accusation a déposé ses demandes. La CPI a précisé qu’Israël n’a pas besoin de reconnaître sa juridiction pour que la procédure puisse se poursuivre. De plus, un mandat d’arrêt a été émis contre Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, dit Mohammed Deif, chef de la branche armée du Hamas et considéré comme l’organisateur de l’attaque contre Israël du 7 octobre. Selon les informations disponibles, il serait décédé lors d’une frappe israélienne à Gaza en juillet dernier.



