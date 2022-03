Criminalisation de l’homosexualité : Un collectif proche du pouvoir accuse «And Samm Jikko Yi» de vouloir faire du Sénégal, un État islamique

Le temps du profil bas est révolu. Désormais, le pouvoir va répondre coup par coup au Collectif “And Samm Jikko Yii”, qui l’accuse de tenir un agenda secret visant à promouvoir et à légaliser l’homosexualité au Sénégal.



A cet effet, des chargés de mission à la Présidence regroupés au sein du Collectif pour la défense de la République, ont fait face hier à la presse pour apporter une réponse politique au collectif “And Samm Jikko Yi” qui, selon eux, repose son discours sur un lit de manipulations de l'opinion avec des ambitions et objectifs inavoués.



Très catégorique, remarque-t-on dans "L'As", leur porte parole du jour, Amadou Niang, reste convaincu qu’on ne peut pas imputer au gouvernement et au régime en place, la responsabilité de vouloir homologuer la pratique de l'homosexualité. Sur ce registre, argue-t-il, dire le contraire est une contrevérité et on ne peut pas sur cette base, vouloir en même temps, former des jeunes sur la base d'une contradiction.



“ Il ne faut pas faire valoir que tous ceux qui ne seraient pas dans le cercle de «And Samm Jikko Yi”, défendent l'homosexualité. L'idée n'est pas de leur dire d'abandonner leur lutte, mais qu'ils tiennent des propos qui soient en relation avec la vérité. Cette association doit se départir de certaines dérives. Ceux qui l'incarnent, tiennent des discours qui ne sont pas dignes de responsables. Ils sont dans la manipulation, le chantage, le mensonge... avec des propos déplacés et des écarts de langage qui ne respectent aucune règle de bienséance ”, vocifère M. Niang face à la presse.



Dénonçant une manipulation orchestrée sur la question de l’homosexualité au Sénégal, les chargés de mission de la Présidence accusent le Collectif “ And Samm Jikko Yi” de faire dans la politique.“ Ils ont fait signer des Sénégalais, faisant croire que l'homosexualité allait être légalisée au Sénégal, faisant fi des déclarations du président de la République. Leur agenda, c'est d'aller vers une République islamique. Personne ne peut nier qu'ils sont financés par des salafistes et des ONG pour faire la promotion de l'homosexualité.



C'est un sujet qu'on n'a jamais débattu au Sénégal parce que les Sénégalais l'occultent. Maintenant, s'ils en font la publicité, c'est qu'ils ont reçu des sommes en guise de motivation. Ils ont appelé à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour leur donner des députés qui vont réécrire certaines lois au Sénégal, ce qui montre que ça n'a rien de religieux, ni de moral ou d'éthique, mais c'est une affaire politique ”, charge Amadou Niang qui, par ailleurs, a annoncé une tournée nationale à partir de ce jeudi, chez les religieux, pour sensibiliser les populations et lever les accusations portées sur le pouvoir en place.



Plus loin, ces jeunes proches du pouvoir en place ont invité Ababacar Mboup, Mame Mactar Guèye et Cie, à qui ils collent des ambitions et idéaux politiques, à avoir le courage de se démasquer et de s’engager sur le terrain politique. “ On ne peut pas faire croire aux gens qu'on se bat pour des combats citoyens, civils... alors que derrière les objectifs qui sont posés, il y a des ambitions politiques inavouées. C'est bon de préciser la nature du jeu au lieu d'embarquer les gens sur de fausses pistes ”, martèlent-ils.