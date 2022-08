Criminalité: L’un des criminels les plus recherchés d’Europe tombe à Dakar Le Tchèque Stanislav Seidl, 47 ans, faisait partie des 47 criminels les plus recherchés d’Europe par Europol. Il était recherché pour des crimes à la propriété, notamment des effractions dans des maisons familiales, trafic d’explosifs, vente d’armes…

Son nom vient juste après celui du Somalien Mohamad Ahmed traqué pour avoir tué un individu en 2009 au Danemark. D’après Libération, le Tchèque a été arrêté à Dakar depuis plusieurs semaines.



Il a été à l’Ambassade tchèque pour renouveler son passeport. Le bureau national d’Interpol l’a cueilli quand il est sorti de l’ambassade après avoir reçu un signalement des responsables de la représentation diplomatique ;

Il est actuellement sous écrou extraditionnel en attendant d’être livré à son pays.



Le criminel a longtemps séjourné en Gambie avant de faire mouvement sur Dakar en empruntant des voies détournées. L’office européen de coopération policière publie comme chaque année sur son site web les noms des « personnes les plus recherchées ».



L’organisation espère obtenir, ainsi l’aide du grand public pour parvenir à localiser les fugitifs désignés. Ces personnes sont principalement poursuivies pour crime, trafic international de drogue ou traite d'êtres humains.





