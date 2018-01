Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Criminalité faunique: Démantèlement d’un important réseau vietnamien à Abidjan Rédigé par La rédaction de leral.net le 27 Janvier 2018 à 11:06 | Lu 257 fois



Une opération spéciale, du nom de « Ivory stops at Ivory Coast » a été menée le 18 janvier 2018 par le réseau EAGLE, son projet EAGLE Cote d’Ivoire, en collaboration avec le Gouvernement ivoirien. Cette action d’envergure visait le démantèlement d’un réseau international de trafic d'ivoire. Le chef de ce gang, un vietnamien, a été arrêté à Abidjan avec cinq autres membres de son réseau.



Ce groupe criminel qui opérait depuis des années dans au moins sept pays différents serait à l’origine du massacre de dizaines de milliers d'éléphants, tués pour leurs pointes d’ivoire. Ces arrestations ont conduit à la confiscation de 578 kg d'ivoire, plus d’une demi tonne d'écailles de pangolin, dont certaines quantités avaient déjà été emballées et prêtes à l'exportation, quatre armes illégales et des munitions, des peaux de panthère et d'autres objets de contrebande.

Le chef de l’organisation criminelle en Côte d’Ivoire est directement lié à deux autres opérations qui ont eu lieu au Vietnam et au Cambodge, au cours desquelles respectivement 619 kg et 941 kg d’ivoire ont été saisies par les autorités. L'un des trafiquants arrêté dans l'opération, un Chinois, a été retrouvé en possession d'une liste sur laquelle étaient inscrits les noms de jeunes femmes ivoiriennes, avec leurs photos, leur taille et leur poids, et si elles avaient subi une excision ou non. Ceci oriente vers une enquête sur la traite des personnes à des fins de prostitution en Chine en se servant de faux passeports pour envoyer ces jeunes africaines en Asie.

Ces arrestations ont été menées par l'UCT (Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée) et le Ministère des Eaux et Forêts, avec l’assistance d’EAGLE Network, une ONG internationale spécialisée dans l'application des lois fauniques. Le gouvernement Américain a entrepris une enquête minutieuse sur ce réseau de trafic international et ces arrestations sont le résultat d’une étroite collaboration entre les forces de l’ordre américaines et ivoiriennes.

Le mode opératoire du gang consistait à creuser des bûches de bois, à y cacher de l'ivoire et à remplir l'espace restant avec de la cire. Les rondins étaient ensuite refermés avec de la colle, mélangés avec du bois normal, et exportés dans des conteneurs vers l'Asie.



La même méthode a été observée dans des saisies au Kenya et au Mozambique où plus de deux tonnes d'ivoire ont été saisies. Au moins quatre pays africains (Kenya, Mozambique, Ouganda, Côte d'Ivoire) et deux pays asiatiques (Cambodge, Vietnam) sont impliqués, faisant de ce réseau criminel un groupe extrêmement important dans le trafic d'espèces sauvages.



L'analyse des appels téléphoniques des personnes arrêtées, montre des appels émis vers trois pays connus comme paradis fiscaux. L'ampleur du blanchiment d'argent laisse entrevoir le niveau d'organisation des opérations de ce réseau.

«Les réseaux de trafic d'ivoire opèrent au niveau international et la réponse efficace est la coopération internationale», explique Ofir Drori, fondateur et directeur du réseau EAGLE, spécialisé dans l'application des lois sur la faune sauvage. Les gouvernements de la Côte d'Ivoire et des Etats-Unis démontrent que la coopération internationale peut faire tomber les grands criminels.



Malheureusement, la plupart des grandes saisies d'ivoire ne donnent pas lieu à des arrestations, selon Ofir Drori. Mais avec une approche pragmatique et une coopération internationale réussie, nous pouvons maintenir ces criminels derrière les barreaux, là où ils devraient être, précise-t-il.



Rappelons que le réseau EAGLE est aussi présent et très actif au Sénégal avec son projet WARA-SALF (Sénégal-Application de la Loi Faunique), qui, en étroite collaboration avec le Gouvernement du Sénégal ont procédé entre 2014 et 2017 sur l’ensemble du territoire à 24 opérations, 45 trafiquants fauniques interpellés, saisi plus de 2147 objets sculptés en ivoire, 3 défenses brutes d’’ivoire, 2786 peaux de reptiles, 80 peaux de grands félins sauvages (lion et léopard), plus de 1000 peaux diverses, 1411 oiseaux, 220 tortues, et beaucoup d’autres contrebandes ; tous sont protégés par les lois sénégalaises et les conventions Internationales.

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Forum économique de Davos: Donald Trump va rencontrer Paul Kagamé Afrique du Sud: Winnie Mandela hospitalisée