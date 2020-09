Criminalité financière : de grandes banques continuent de blanchir des sommes énormes

Des montants astronomiques d’argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde, révèle une enquête internationale du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). Ce consortium dénonce les carences de la régulation du secteur.



«Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques», détaille l’investigation, menée par 108 médias internationaux, de 88 pays.



L’enquête est fondée sur des milliers de «rapports d’activité suspecte» (SAR en anglais) adressés aux services de la police financière du Trésor américain, FinCen, par des banques du monde entier. «Ces documents, compilés par les banques, partagés avec le gouvernement, mais gardés hors de la vue du public, exposent le gouffre béant des garanties bancaires, et la facilité avec laquelle les criminels les ont exploitées», assure le média américain Buzzfeed News, en préambule de son enquête.

«Artères vitales à l’économie mondiale»



Les documents portent sur 2000 milliards de dollars (1822,35 milliards de francs) de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 2017. L’investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques – JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon – accusées d’avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière.



Au terme de ses recherches, Buzzfeed News affirme que «les réseaux par lesquels l’argent sale transite dans le monde sont devenus des artères vitales à l’économie mondiale».



Dans un communiqué, la Deutsche Bank a assuré que les révélations du Consortium étaient en fait des informations «bien connues» de ses régulateurs et a dit avoir «consacré d’importantes ressources au renforcement de ses contrôles». Elle ajoute «être extrêmement attentive au respect de (ses) responsabilités et de (ses) obligations».



L’investigation pointe aussi l’impuissance des autorités américaines dans la régulation de ces transactions. Dans un communiqué publié avant la diffusion de cette enquête, la police financière du Trésor américain a averti que la diffusion des rapports d’activité suspecte était un «crime» qui «peut avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis».



Banques suisses mentionnées



Des banques suisses se trouvent également dans la base de données établie par l’ICIJ. 2051 transactions concernent la Suisse et portent sur 3,7 milliards de dollars entrants et environ 4,2 milliards de dollars sortants.



Des transactions suspectes concernent plusieurs banques suisses telles que Credit Suisse, UBS, la banque Vontobel, Raiffeisen, Pictet, Julius Bär, la banque Sarasin et la Banque Cantonale de Zurich. De nombreuses banques étrangères domiciliées en Suisse sont également mentionnées. (ATS/NXP)



Source : https://www.impact.sn/Criminalite-financiere-de-gr...