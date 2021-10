Crise à la SEN’EAU : La CSA dénonce une gestion chaotique et interpelle les autorités. Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Octobre 2021 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué qui nous est parvenu, la confédération des syndicats autonome du Sénégal (CSA) a dénoncé la qualité de service de la Sen'Eau qui est en service depuis 21 mois.



« Nous n’avons pas le droit de nous taire devant la mauvaise qualité de service, le manque de réactivité sur les réclamations clients, sur le recours incessant aux dérogations pour la qualité de l’eau, la cherté des factures tant décriée par les clients, le changement des compteurs, le tâtonnement dans la distribution des factures avec la rupture du contrat de la Société PAPIS (PAPS), etc, nous n’avons pas le droit de nous taire devant le malaise profond et croissant vécu par les travailleurs en interne, /licenciements de ces même cadres, à une politique de division des délégués et travailleurs pour mieux régner, à un transfert effréné de richesses par le truchement de l’Assistance Technique et des missions des « EXPERTS » au détriment des travailleurs», note le communiqué.



Ainsi, le SG de la Csa après avoir fait ces remarques, dénonce «la réorganisation dans les directions centrales qui n’obéit à aucune cohérence; le glissement insidieux de la dénomination des postes, avec des appellations passe-partout de type « Chef de Projets », « Chef de chantier », « Responsable de… » sans alignement; la présentation de bilans négatifs par maquillage alors qu’au même moment sont notées des missions d’experts qui viennent en tourisme avec un traitement princier », interpelle Elimane Diouf.



Après avoir mis à nu la gestion de la nouvelle société qui gère la distribution de l’eau au Sénégal, la Csa interpelle le gouvernement et l’invite à réagir vaille que vaille sur cette situation qui ne fait que durer...

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Crise-a-la-SEN-EAU-La-CS...

