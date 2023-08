Crise à la frontière sénégalo-gambienne: Les femmes de Kataba 1 bloquent la route nationale RN5 et exigent la libération d'Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Août 2023 à 08:00 | | 0 commentaire(s)| Les femmes de Kataba 1 bloquent la route nationale RN5, en demandant la libération inconditionnelle d'Ousmane Sonko, leader de Pastef. Ces dernières, très frustrées, ont plongé la région dans une crise frontalière. Ce blocage, empêchant la circulation vers différentes destinations, dont Diouloulou, Kafountine, Bignona et la région de Ziguinchor, soulève des préoccupations croissantes, quant à son impact sur la vie quotidienne et l'économie de la région.

La détention d'Ousmane Sonko a provoqué un élan de solidarité parmi les femmes de Kataba 1 qui ont pris l'initiative audacieuse de bloquer la route nationale, exprimant ainsi, leur profond mécontentement face à la situation politique actuelle. Sonko, un opposant politique charismatique et leader du mouvement "Pastef, Les Patriotes", a été arrêté récemment. Ce qui a déclenché des manifestations à travers le pays.



Les manifestantes, déterminées et résolues, ont érigé des barricades faites de pneus enflammés et des troncs d’arbres sur la route nationale. Les opérations de blocage ont immobilisé la circulation sur la RN5, paralysant ainsi, les déplacements le long de cette importante artère régionale.



Cette action de protestation a également suscité des préoccupations quant à l'impact économique potentiellement désastreux sur les communautés locales, en particulier, celles qui dépendent du transport routier pour leurs moyens de subsistance. Les produits agricoles, les biens de consommation et d'autres marchandises qui passent normalement par cette route vitale sont maintenant bloqués, laissant de nombreux commerçants et résidents locaux dans une situation précaire.



Et, jusqu'à présent, aucun accord n'a été trouvé pour résoudre la crise. Aucune négociation n’est encore, en cours. La frontière reste bloquée et la tension monte dans la région. Les femmes de Kataba 1, déterminées à faire entendre leur voix et à obtenir la libération d'Ousmane Sonko, continuent de tenir leur position, laissant de nombreuses personnes dans l'incertitude quant à l'avenir immédiat de la région.



La situation en cours à la frontière sénégalo-gambienne met en évidence la profonde division politique et sociale qui prévaut dans la région. Alors que, les femmes de Kataba 1 maintiennent leur blocage, la question demeure : jusqu'où iront-elles pour obtenir la libération d'Ousmane Sonko et quelles seront les conséquences à long terme pour la région?



