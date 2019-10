Crise anglophone : Un officier de police décapité au Cameroun

Mais d’après plusieurs témoignages, le policier aurait été assassiné par un groupe de sécessionnistes. L’homme en tenue aurait été attiré par une femme qui lui avait donné l’impression qu’ils devaient vivre un moment d’intimité et par là sceller leur relation amoureuse. Pourtant, c’était un piège tendu à ce dernier dans le but de le livrer aux mains des sécessionnistes.



C’est sur la chaussée au lieu dit Ngeun Jonction que la tête abandonnée et ensanglantée du fonctionnaire de police a été retrouvée dans un sac. Alors que l’opinion nationale et internationale ne s’est pas encore remise du meurtre de la gardienne de prison Florence Ayafor, assassinée dans les circonstances similaires, voici qu’un homme en tenue vient aussi d’être arraché à la vie d’une manière horrible. Une enquête a été ouverte à cet effet pour faire toute la lumière dans cette affaire







Crédit photo: actu cameroun