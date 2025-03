Crise dans l'audiovisuel : Les précisions de TDS SA sur les chaînes privées impactées par des impayés Le secteur des médias au Sénégal traverse une crise financière, qui impacte directement plusieurs chaînes de télévision. Depuis quelques jours, des chaînes comme RDV, WALF TV, ITV, Touba TV, Africa 7 et Bantamba TV, ont vu leur diffusion perturbée.

Contrairement aux premières informations évoquant une coupure décidée par TDS-SA et le ministère de la Communication pour non-paiement de "redevances" , l'opérateur public de diffusion de la TNT précise qu'il s'agit plutôt d'un problème lié aux frais de diffusion .



Selon son communiqué, ces frais, qui permettent de couvrir les coûts techniques de transmission, cumulent aujourd'hui 577 millions FCfa d'impayés .



Face à cette situation, le partenaire technique de TDS-SA a réduit la bande passante, obligeant l'opérateur à restreindre la diffusion nationale aux seules chaînes ayant honoré une partie de leurs paiements.



TDS-SA rappelle son engagement en faveur de la continuité du service public de diffusion et se dit prêt à engager un dialogue avec les acteurs du secteur, pour trouver une solution à cette crise financière persistante.



