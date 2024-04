Crise dans les Collectivités territoriales: Les engagements du ministre Balla Moussa Fofana devant les travailleurs Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2024 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a rencontré, ce jeudi 18 avril 2024, les membres de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Cette rencontre a permis, d’échanger sur le dossier de la grève des travailleurs qui perturbe le fonctionnement des services administratifs des collectivités territoriales depuis près de deux (02) ans. Le Ministre, qui reconnait la légitimité de la revendication des travailleurs, a réaffirmé la volonté du Gouvernement à œuvrer à la résolution de la crise. C’est à cet effet qu’il a instruit les parties prenantes de la réunion, de se constituer en groupe de travail pour formuler des propositions soutenables de résolution de la crise, pour le Gouvernement et en particulier, pour les collectivités territoriales, au regard des dispositions de l’article 30 de la loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales. Dans l’attente des conclusions du groupe de travail sur les mesures concrètes de revalorisation des salaires des travailleurs, le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a sensibilisé l’Intersyndicale sur les difficultés qu’éprouvent leurs compatriotes à disposer des documents d’état civil, suite à leurs mots d’ordre de grève consécutifs. Le ministre a exprimé sa volonté de nouer des relations de partenariat avec les membres de l’intersyndicale afin de pouvoir améliorer les conditions de travail et d’existence des agents, qui sont des acteurs incontournables dans cette mission de délivrance de services de qualité aux citoyens. C’est ainsi qu’ils ont partagé cette même détermination à s’allier et à travailler ensemble, pour l’approfondissement de la décentralisation à travers, notamment la mise en œuvre effective de la Fonction publique locale et la construction de collectivités territoriales viables et porteur de développement. Enfin, le Ministre a informé de la disponibilité de Monsieur le Premier Ministre à recevoir l’Intersyndicale dans les délais les meilleurs, sur la base des propositions formulées par le groupe de travail.



