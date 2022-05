Crise de la Santé: le Gouvernement et les syndicats vont signer un protocole d'accord ce mardi si... Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mai 2022 à 07:05 | | 0 commentaire(s)| Le Gouvernement et les syndicats de santé ont trouvé un accord de principe sur le régime indemnitaire. Le protocole d'accord devrait être signé mardi prochain après la consultation des bases desdits syndicats. C'est le résultat de longues négociations qui ont eu lieu ce jeudi soir au Ministère des Finances et du Budget.



