Crise économique: Les marchands ambulants se sentent exclus du soutien de l’Etat

La synergie des marchands ambulants (Symad) a tenu son assemblée générale hier. Occasion saisie par ces acteurs du secteur informel de plaider pour une meilleure considération.



Les marchands ambulants regroupés au sein de la Symad ont tenu leur assemblée générale. Selon le secrétaire général de la Sympas, Adama Sow, leur structure a été mise en place en 2009 pour être une force de contribution afin d’apporter des solutions aux problèmes des marchands ambulants. « De cette assemblée générale, nous interpellons le Chef de l’Etat sur la non-implication des ministres en charge du secteur informel, notamment celui de l’artisanat et celui de la formation professionnelle. Nous n’avons jamais reçu de subventions », regrette Adama Sow.



De son avis, il urge d’apporter des correctifs face à cette situation. « Les marchands ambulants rencontrent beaucoup de difficultés dans leur vécu quotidien. Ils ressentent la crise comme tout le monde. On doit penser à les aider », martèle-t-il. Il souligne qu’ils ont bénéficié de formations qui devaient être suivies de financements.



Pour rappel les marchands ambulants ont été déguerpis fin mars dernier de la gare routière Petersen, dans le centre-ville de Dakar, mails ils ont réinvesti les lieux qu’ils occupaient avec leurs étals et tabliers, pour une ambiance encore plus surencombrée. Un décor et un désordre entretenu par le chassé-croisé d’acheteurs et vendeurs presque soulagés de retrouver cette ambiance habituellement enfivrée, survoltée par des hauts parleurs et clapements de main destinés à attirer l’attention sur un produit, à vanter tel autre objet.

Rewmi