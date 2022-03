Crise en Ukraine : Le président de la Fondation El Hadj Bassirou Diagne, au chevet des diplomates ukrainiens au Sénégal

L’Ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal, Son Excellence Yuri Pyvovarova, a reçu au sein de l’Ambassade aujourd’hui, Diallo Diagne, le président de la fondation « El Hadj Bassirou Diagne, paix solidarité et partage. »



Ce dernier est allé présenter ses condoléances à l’Ambassadeur après la mort de près d’une centaine de civils depuis le début de l’invasion Russe. Un geste apprécié d’autant que plus de cent Ukrainiens vivent au Sénégal et se sont parfaitement intégrés à la société.



« On était parti pour sympathiser et partager ces moments de tristesse qui se passent dans le monde », explique Diallo Diagne.



L’Ambassadeur a t-il fait savoir, est revenu sur les problèmes qui lient les deux pays avec l’annexion de la Crimée et des pourparlers qui n’ont abouti pour le moment à rien.



« Etant musulman nous lui avons fait part de nos prières pour que la paix revienne dans son pays. Il est en phase puisqu'il existe une grande communauté musulmane à Kiev en plus d’une très grande mosquée.

Le monde est fatigué puisqu'on sort de plus de deux ans d’une pandémie. Le monde est fatigué et malade et cette guerre n’a pas sa place actuellement, on veut tout sauf la guerre. Il m’a indiqué qu’ils sont ouverts au dialogue, ce que le Président Russe ne veut pas entendre pour le moment », nous a expliqué le fils de l’ancien Grand Serigne de Dakar, Bassirou Diagne Marème Diop.



