Crise en Ukraine: nouveaux bombardements signalés ce vendredi dans l'est, Pouchiline annonce l'évacuation des civils Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022 à 13:53 | | 0 commentaire(s)| L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement, ce vendredi 18 février, de nouveaux bombardements dans l'est du pays, en proie depuis la veille à une flambée de violences sur fond de craintes d'une attaque de Moscou. Le leader de la «république» séparatiste de Donetsk annonce lui une évacuation des populations civiles vers la Russie Le tout sur fond de guerre de communiqués.

Denis Pouchiline, dirigeant de la « république » séparatiste pro-russe de Donetsk, en guerre contre l'Ukraine, a annoncé l'évacuation de civils vers la Russie voisine. « Aujourd'hui, un départ massif et centralisé de la population est organisé vers la Fédération de Russie, en premier lieu, les femmes, les enfants et les personnes âgées doivent être évacués », a déclaré Denis Pouchiline dans une adresse vidéo publiée sur son compte Telegram. « En accord avec le gouvernement de la Fédération russe de la de la région de Rostov, des places sont prêtes pour recevoir nos citoyens. Les évacués recevront tout le nécessaire. »



Il accuse Kiev de préparer une invasion de l'enclave après une flambée des heurts. Des bombardements sont en cours ce vendredi près de Stanytsia Louganska, ville de l'est de l'Ukraine sous le contrôle des forces gouvernementales qui combattent des séparatistes pro-russes, ont constaté ce matin des journalistes de l'AFP.



La localité avait déjà été touchée hier, jeudi, par des bombardements séparatistes : une école maternelle notamment, alors que 20 enfants et 18 adultes se trouvaient à l'intérieur.



Selon l'armée ukrainienne, 32 obus sont tombés sur Stanitsa Louganska, la privant en partie d'électricité.

Accueil Envoyer à un ami Partager