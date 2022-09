Crise énergétique : une facture à 450 milliards d'euros pour l'Union européenne Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Septembre 2022 à 19:05 | | 0 commentaire(s)| Les Etats membres de l'Union européenne ont déboursé, sur un an, près de 450 milliards d'euros pour lutter contre la flambée des prix du gaz et de l'électricité et soutenir particuliers et entreprises. Si la plupart de ces mesures ont été conçues pour être temporaires, elles s'inscrivent maintenant dans la durée.







Aides pour les plus modestes, ristournes à la pompe, blocages des prix, nationalisations d'entreprises… Chaque semaine ou presque donne lieu à de nouvelles annonces sonnantes et trébuchantes en Europe pour soutenir les ménages et les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie.



Au point, une fois n'est pas coutume, de faire de la dépense publique un sujet de fierté à l'échelle européenne. Les Vingt-Sept ont collectivement consacré 314 milliards d'euros pour limiter la hausse du prix de l'électricité, réduire les taxes sur l'énergie ou accorder des subventions aux contribuables, selon une étude mise à jour mercredi par l'institut bruxellois Bruegel qui analyse la période allant de septembre 2021 à septembre 2022.

