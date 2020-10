Crise foncière à Terme Sud: Mamadou Lamine Diallo, Tekki: « L’honneur de l’armée est bafouée par le régime Faysall » Le leader du mouvement Tekki, affirme que l’affaire Terme Sud a mis à mal l’honneur de l’armée. Elle montre l’acuité de la réforme foncière et la nécessité d’une clarification des questions de propriété dans le pays. Rien ne peut justifier, dit-il, ce traitement humiliant, infligé à des anciens militaires.

Le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, a considéré que dans ce pays, le patriotisme est plus chez les militaires que dans la classe politicienne des prédateurs. Les 79 familles de Terme Sud de Ouakam, méritent du respect. Et, cette affaire ramène à la planification de l’aménagement du territoire.



Ce sont les institutions de Bretton Woods, à la suite du rapport Berg, qui ont décidé de mettre fin à la planification du développement lancée par le Père Lebret, Cheikh Amidou Kane et le Président Mamadou Dia dans le pays autour des années 1960.



Devenu libéral par instinct, Macky Sall s’est inscrit dans ce sillage. La planification suppose des études sur le devenir d’une nation et fixe des objectifs et une trajectoire pour les atteindre. C’est un outil incontournable dans un pays à forte croissance démographique et qui doit résoudre la question centrale de l’accroissement de l’épargne et des investissements publics, à partir d’un capital naturel donné, notamment le foncier.



L’aménagement du territoire ne peut pas être laissé au libre jeu du marché. A ce jeu, les prédateurs sont gagnants et la mal urbanisation s’impose, ce qui est arrivé dans toutes nos villes, Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, etc. Les zones non édificandi sont assiégées au vu et au su de l’administration des domaines et de l’urbanisme. J’ai déjà indiqué que si on veut éviter une crise foncière et aménager le territoire de manière équilibrée, on doit mettre fin à la toute puissance de la CCOD (Commission de Contrôle des Opérations Domaniales) contrôlée par le ministère des Finances. A y réfléchir de plus près, quel est le sens de mélanger les Impôts et les Domaines ?



