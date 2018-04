Crise politique à Conakry, Me Boucounta Diallo réussit une prouesse

S’il y a un Sénégalais qui jouit d’une très bonne réputation au pays d’Alpha Condé, c’est bien Me Boucounta Diallo. L’avocat international a réussi ce que beaucoup d’observateurs considéraient comme peu probable. C’est-à-dire réunir autour d’une table, le chef de l’état guinéen et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo.



La rencontre a eu lieu lundi dernier au palais Sékoutoureyah, dans un contexte politique hyper sensible.

Sur les photos, l’avocat se tient debout, en arrière-plan, le style raffiné, bien habillé à l’occidentale, les mains croisées au dos. Le site guineenews qui donne l’information, ne manque pas de qualificatifs pour parler de Me Diallo, qui serait ‘’avocat des causes difficiles’’, ‘’avocat des causes perdues’’, ‘’le Vergès africain’’…



Me Boucounta Diallo, comme le rappelle le site, a eu à défendre le président de la République de Guinée en 1998, alors même qu’il était opposant. Il a également été trempé dans beaucoup de grands dossiers en Afrique et dans le monde.



Depuis un certain temps, il a complétement disparu des radars sur le plan national.













Enquête