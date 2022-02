Crise scolaire/ Gouvernement et enseignants du G7: Les détails du protocole d’accord, signé Le gouvernement et les syndicats d’enseignants se sont encore retrouvés, ce vendredi, autour de la table des négociations pour trouver une solution à la crise qui secoue le secteur de l’Éducation. Et, à l’issue de cette rencontre qui a duré plus de 15 tours d’horloge, l’Etat a signé un protocole d’accord avec cinq syndicats. Il s’agit du SIENS, du SELS, de l’UDEN, du SELS A et de SELAS/FC.

Les deux autres syndicats à savoir le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems) et le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems) ont décidé d’aller consulter la base.

Toutefois, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a annoncé que le montant qui était à hauteur de 90 milliards a connu une hausse.



«Nous sommes en train de faire les derniers calculs mais globalement nous ne nous sommes pas attardés sur le niveau du montant mais plutôt de sa soutenabilité au niveau budgétaire parce que sur la base des documents que nous avons signés, il y a eu beaucoup de points sur lesquels, des relèvements significatifs ont été opérés, notamment sur la rémunération du personnel de l’éducation et de la formation, la revalorisation de la prime scolaire qui a augmenté de 220 %, la revalorisation de l’indemnité spéciale d’enseignement qui a augmenté de 10 %.



Il est passé de 50 à 60 %. La revalorisation de l’indemnité de contrôle et d’encadrement pédagogique qui a augmenté aussi de 100 %, l’indemnité de recherche documentaire et du surcharge horaire qui a augmenté de 114 %. La revalorisation du point indiciaire de 5 points qui est passée de 51,43 F Cfa à 56,43 F Cfa. L’indemnité représentative de logement qui a été défiscalisé totalement».



Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo explique que ces mesures prises par le gouvernement devraient prendre effet à compter du 1er mai 2022. «D’ici là, nous allons proposer au président de la république une loi de finance rectificative. Après que cette loi sera adoptée en Conseil des ministres, nous allons la soumettre à l’Assemblée nationale.



Une fois son adoption, la promulgation devrait suivre et à partir de cet instant nous serons en droit de pouvoir rapporter de façon légale ces différentes mesures au niveau des avantages des enseignants», a fait savoir l’argentier. Aussi, poursuit-il, «il y a la question de la revalorisation des régimes indemnitaires des fonctions dirigeantes et administratives qui a été revue fortement à la hausse».









