Crise universitaire : Après l'université Alioune Diop de Bambey, Habib Niang s'est rendu à l'UCAD( Vidéo)

"L'ambassadeur" des étudiants poursuit sa tournée, comme à Bambey, Habib Niang a visité le campus social en compagnie de la coordination des étudiants Thiéssois de Dakar. Une visite qui a été appréciée par tous les étudiants qui n'ont pas manqué de saluer cette médiation qu'Habib Niang, par ailleurs responsable politique de l'Apr à Thiès est en train de faire pour que le calme et la paix reviennent dans les universités.





Le président Habib Niang conscient des enjeux qui reposent sur la stabilité dans les temples du savoir, ne ménage aucun effort pour aller voir les étudiants, discuter avec eux, les sensibiliser, mais surtout les exhorter à la non-violence. Le contexte actuel impose que chacun revoie sa posture et s'implique pour que le calme revienne dans les universités.





Avant la visite du campus social, le président Habib Niang responsable politique de l'Apr à d'abord rendu visite au recteur de l'université, le professeur Aly Mbaye, qui fut son ancien doyen à la Faseg .À sa sortie, le leader apériste est revenu sur son entretien avec son doyen et sur l'objectif de sa visite au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. " Je suis là, en ma qualité d'ambassadeur de la paix et parrain des étudiants, pour m'enquérir de la situation qui prévaut à l'université comme ce fut le cas le week-end dernier à l'université Alioune Diop de Bambey", il précise" Tout d'abord, j'ai rendu visite à mon ancien doyen de la Faseg le professeur Aly Mbaye une rencontre fructueuse. J'ai échange avec lui sur la visite que j'effectue aujourd'hui à l'université. Nous avons échangé sur la crise qui sévit actuellement dans les universités et Dakar n'est pas en reste. Une initiative qu'il a salué, tout en m'encouragent sur cet lancé, en promettant de s'impliquer pour le retour de la paix dans les sphères universitaires ".









Parlant aux étudiants Habib Niang a encore une fois lancé un appel à la paix . " Si je suis là aujourd'hui, c'est pour venir m'enquérir de la situation qui prévaut à l'université comme je l'ai fait à Bambey, tout comme là-bas, je vous appelle au calme et à la retenue. Sachez que vous avez un avenir à construire, car vous êtes l'espoir de demain. Certes, les conditions dans lesquelles vous êtes ne sont pas des meilleures. Mais sachez que l'Etat en l'occurrence le président de la République est très préoccupé par la situation au niveau des universités. Je me permets de venir vers vous pour vous appeler à l'apaisement du climat pour que vous puissiez retrouver le chemin des amphithéâtres. En tout cas, comme je l'ai dit à vos camarades de Bambey, vous avez un parrain, vous avez un souteneur et avec l'aide de certains de mes amis et partenaires, vous aurez toujours mon soutien en toute circonstance".









La tournée s'est terminée par une visite du campus social par le président Habib Niang en compagnie des étudiants où il a discuté avec eux et a pris l'engagement de prendre en charge les frais médicaux d'une étudiante qui a des problèmes de santé qui l'empêchent de suivre les cours.









Cette visite marque la deuxième étape dans les universités du Sénégal par le responsable politique de l'Apr Thiés Habib Niang.

